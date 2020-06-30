شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية.. وإنقاذ 3 أطفال حديثي الولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي شرقي الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، فيما نجحت القوات في انقاذ ٣ اطفال حديثى الولادة .

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى أجيال للولادة بشارع سوريا بمنطقة سوريا، وانتقلت 3 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

وتبين من الفحص أن الحريق اندلع بالطابق الأول بالمستشفى المشار إليه، وتم إخراج 3 أطفال حديثي الولادة من حضانة المبتسرين ونقلهم إلى مستشفى مجاور.

وتواصل قوات الحماية المدنية إنقاذ النزلاء وتبريد الموقع وتأمينه، فيما لم ترد أي أنباء عن وجود وفيات أو مصابين حتى الآن.

يشار إلى أن 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد لقوا مصرعهم في حريق اندلع، صباح اليوم، وأصيب 9 آخرين بمستشفى بدراوي الخاص بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية

إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية

إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية

إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية

إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية

إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية

إخماد حريق هائل بمستشفى أجيال في الإسكندرية