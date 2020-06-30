شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على 8 حالات آخرى محولة من مستشفيات خارج المحافظة و5 حالات وفاة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها سجل اليوم الإثنين أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدينة قها والعبور والقناطر الخيرية أي إصابات جديدة اليوم.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 27 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب 4 حالات إصابة، ومركز ومدينة طوخ 11 حالة إصابة، ومركز ومدينة قليوب 4 حالات وشبين القناطر 11 حالة إصابة والخانكة 3 حالات وكفر شكر 8 حالات.