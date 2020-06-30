شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تعلن ضوابط الحضور لموظفيها في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الضوابط الخاصة بالحضور لموظفيها في إطار القرارات المتتالية الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة تداعيات ڤيروس كورونا المستجد وتوجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان، الاثنين، إلى أنه يمنح العاملون الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة حدها الأدنى ١٤ يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة تزداد لحين تمام شفائهم وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب وفيما عدا شاغلي الوظائف القيادية يمنح الموظف المصاب بالأمراض المزمنة وفقًا لما هو ثابت بالملف الوظيفي، والموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر دون سن الاثني عشر عامًا ميلاديًا إجازة استثنائية.

كما يمنح العاملون ذوو الاحتياجات الخاصة، وكذلك من يعولون أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة في المراحل العمرية المختلفة إجازة استثنائية طوال فترة سريان القرارات المشار إليها بعاليه دون التأثير على مستحقاتهم المالية أو احتسابها ضمن إجازاتهم المقررة، وفيما عدا العاملين بنظام الورادي والمحصلين والكشافين يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعيًا بنسبة تواجد عاملين ٥٠٪؜ بين باقي العاملين وبما لا يخل بنظام العمل، وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة المخططة والعاجلة أو الطارئة.

وأشار البيان إلى أنه يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من ٢٠٢٠/٧/١ ويستمر العمل بها لحين صدور تعليمات أخرى.