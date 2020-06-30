شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 92% من مشروعات رصف الطرق بالغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، الانتهاء من 92% من الخطة الاستثمارية لمشروعات رصف الطرق بنطاق المحافظة، على أن يتم استكمال النسبة المتبقية 8% منتصف يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذي عقده، الاثنين، مع الشركة الوطنية بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور استشاري الشركة واستشاري المحافظة للطرق ومدير مديرية الطرق.
وأكد نائب محافظ الغربية أنه تم الاتفاق على أساسيات استلام الطرف، وذلك وفقاً لاختبارات الكود المصري للطرق، وبذلك يكون تم الانتهاء كاملاً من الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصفقبل موعدها الرسمي بثلاثة شهور.
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