شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا أمام مجلس الأمن: الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة أمر سهل المنال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة إن «المفاوضات بين الدول الثلاث لم تنته وتم الاتفاق على معظم القضايا العالقة في ملف سد النهضة».
وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن أن «الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة أمر سهل المنال».
وتابع: «الاتحاد الإفريقي لدية الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة».
وأردف: «إثيوبيا تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرماننا من ذلك».
وذكر أنه «لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم، وتم رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن على نحو غير منصف».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
65,188
-
تعافي
17,539
-
وفيات
2,789
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا أمام مجلس الأمن: الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة أمر سهل المنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.