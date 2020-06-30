شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا أمام مجلس الأمن: الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة أمر سهل المنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة إن «المفاوضات بين الدول الثلاث لم تنته وتم الاتفاق على معظم القضايا العالقة في ملف سد النهضة».

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن أن «الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة أمر سهل المنال».

وتابع: «الاتحاد الإفريقي لدية الإرادة والخبرة سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة».

وأردف: «إثيوبيا تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرماننا من ذلك».

وذكر أنه «لا نعتقد أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم، وتم رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن على نحو غير منصف».

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