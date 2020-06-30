شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رغبة سيدة الكورونا في العودة لزوجها بعد إلقائها من شرفة المنزل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت شروق، المرأة التي ألقاها زوجها من شرفة المنزل بحجة أنها مريضة بفيروس كورونا المستجد، إنها تعاني من كسور في العمود الفقري، والحوض، والقدمين، والكلي والكبد بهما بعص الإصابات، لافتة إلى أنها لا تُعاني من فيروس كورونا أو أي شيء مثلما نشرت بعض المواقع.
وعن إمكانية عودتها لزوجها مرة أخرى، قالت «شروق»، خلال حوارها ببرنامج «تفاصيل»، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، والمُذاع على فضائية «المحور»، أن: «لا يمكن، ده إنسان ما يتعاشرش، ومش هسمع كلام أبويا لو عايز يرجعني ليه تاني، أنا عندي 25 سنة وعجزت بسببه، ومش هعرف أمشي على رجلي تاني».
وتابعت: «مش عايزة أي حاجة إلا أن ربنا يشفيني، بطني كبيرة جدًا مش بدخل الحمام بقالي 6 أيام، أطباء العظام في مستشفى الدمرداش طلبوا مني أشوف طبيب باطنة».
ووجهت رسالة لكل زوجة قائلة: «ما تسمحميش لزوجك يضربك حتى ولو مرة واحدة، حتى ولو بيتك اتخرب أو والدك زعل منك».
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