شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: يجب التوصل لاتفاق لمنع أي ضرر بنا أو بمصر بسبب سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر صديق أن بلاده تعترف بحق مصر في تطوير مواردها المائية لمصلحة شعبها دون أي ضرر، مشيرا إلى أن بلاده من الدول المطلة على النيل الأزرق وقد تتأثر ببناء سد النهضة.

وقال مندوب السودان- خلال كلمته أمام مجلس الأمن عبر (الفيديو كونفرانس)- إنه لتخفيف الآثار السلبية يجب أن يكون هناك تفاهم بشأن ملء وتشغيل السد.. مشيرا إلى أن السودان شارك منذ عام 2011 في كل مفاوضات سد النهضة مع التزامه باتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام موارد المياه مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لقانون المياه العرفي.

وأضاف أن «العودة إلى التفاوض يمكن الدول الثلاث من تبني رؤية والتوصل إلى حل»، مضيفا: «التوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة ضروري جدا كي نتجنب الإضرار بالملايين من الناس».

وأكد مندوب السودان لدي الأمم المتحدة أن بلاده تدعو للالتزام بحل القضايا العالقة والوصول إلى اتفاق عادل.