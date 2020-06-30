شكرا لقرائتكم خبر عن «عنبه»: مطارا «العاصمة وسفنكس» يساهمان فى نهضة موارد الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، إن مطاري «العاصمة وسفنكس» الدوليين، سيساهمان في النهضة الاقتصاية لموارد الدولة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالجهود التي بذلتها الدولة خلال أزمة «كورونا»، لإعادة 77 ألفًا من العالقين المصريين بالخارج خلال 415 رحلة استثنائية. وأضاف «عنبة»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية الكبرى من مقر مسرح الجلاء في القاهرة، أمس، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الموصى بها عالميًا، للحد من انتشار «كورونا»، خلال إعادة المصريين من الخارج، إذ أن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع الأزمة؛ بنقل رعاياها من مدينة «ووهان» بالصين، ما كان له كبير الأثر على رفع الروح المعنوية للمواطنين، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية بإدارة الأزمة.

وأشار «عنبة» إلى أن «الطيران المدنى» اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية على مستوى الجمهورية بالمطارات المصرية وعلى متن الطائرات ومواقع العمل المختلفة، للحد من انتشار الفيروس، إذ تم تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموصى بها عالميًا من تباعد اجتماعى بجميع إجراءاته، ووضع كاميرات حرارية بالمطارات، لقياس درجة حرارة الركاب والعاملين إلكترونيًا، إلى جانب توفير الفلاتر على الطائرات المطلوبة دوليًا، والتأكد من فعاليتها ضد الفيروس، مستدركًا: «حرصًا من الوزارة تم تخصيص مستشفى مصر للطيران وأحد المستشفيات الخاصة لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدنى لتلقى العلاج أو العزل في حالة تعرض أحدهم للإصابة».

وقدّم «عنبة» عرضًا تفصيليًا لمطارى «العاصمة الإدارية وسفنكس»، مشيرًا إلى أن مطار العاصمة الإدارية مرتبط بـ 4 طرق رئيسية، أمّا «سفنكس»؛ فيخفف الضغط عن مطار القاهرة الدولى، علاوة على تقليل الكثافة المرورية عن قلب القاهرة.