شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصى»: لجان «الفحص والتفتيش» مستمرة فى متابعة المنشآت السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة، أن لجان الفحص مستمرة فى استكمال أعمال التفتيش والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة على باقى المنشآت السياحية التى تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية،، إن اللجان المعنية بالتفتيش والمراقبة والمعاينة للمطاعم والكافتيريات- التى تقدمت للغرفة بطلب للتشغيل الجزئى وخضوعها لكافة الضوابط والمعايير المقررة من وزارة السياحة- لم ترصد أى حالات غير مطابقة لما أقرته الاشتراطات الخاصة بالتشغيل، والالتزام الكامل من قبل المطاعم والكافيتريات السياحية.

وأضاف «المصرى»، أن هناك خمس لجان ما زالت تتولى القيام بأعمال المرور على المطاعم والكافتيريات، تضم عناصر من خيرة العاملين بوزارة السياحة «المفتشين» يرافقهم مندوبون من الغرفة، وإنهم يقومون بالموافقة على التشغيل بعد التأكد من توفيق أوضاع المنشأة طبقاً للقواعد المنظمة للتشغيل، على أن يتم منح المنشأة المجازة شهادة السلامة الصحية بعد اعتمادها وتوقيعها وختمها من وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت السياحية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أنه تم تكليف رؤساء الغرف الفرعية فى المحافظات السياحية والمندوبين بها فى متابعة لجان المعاينة وفحص المطاعم والكافتيريات بهذه المناطق وكتابة تقارير يومية بما تتم الموافقة على تشغيلها من المطاعم والكافتيريات لحين الانتهاء من اعتماد شهادات السلامة الصحية وإرسالها لهم.

وأشاد عادل المصرى بالتنسيق والتفاهم والتناغم بين الغرفة ووزارة السياحة، من أجل إنجاز التفتيش والمعاينة لأكبر عدد ممكن من المنشآت السياحية التى تقدمت بطلب لحصولها على شهادة السلامة الصحية، والتى بلغت نحو 700 منشأة- «مطاعم، وكافتيريا، ومقهى»- سياحية على مستوى الجمهورية، وإنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة زيادة العدد بعدما تنتهى هذه المطاعم من تجهيز وإعداد المنشآة لتتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة السياحة.

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