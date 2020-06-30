شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: تنفيذ 90% من المتحف المصرى الكبير وتوفير 700 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصرى الكبير أكبر المشروعات التى يجرى تنفيذها، كأكبر حدث عالمى، سيفتتح 2021، إذ تم تنفيذ 90% من المشروع، إلى جانب تقليص 700 مليون دولار من حجم الإنفاق دون المساس بالجودة.

واستعرض «العنانى»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، لعدد من المشروعات القومية الكبرى، بعض صور المتحف والحدائق المتواجدة بالطرق المحيطة، والتماثيل والفتارين داخل القاعات، كما استرجع عددًا من افتتاحات الآثار خلال الأعوام الماضية على غرار «متحف ملاوى» فى المنيا والذى طالته يد الإرهاب وتم تجديده وإعادة افتتاحه، وقاعة العرض المؤقت بالمتحف القومى للحضارة المصرية، ومتحف سوهاج القومى الذى افتتحه الرئيس فى 12 أغسطس 2018، ومتحف الفن الإسلامى الذى تم إعادة افتتاحه بعد أن طالته يد الإرهاب الغاشم، إلى جانب متحف طنطا.

وأضاف «العنانى»: «المسلات كانت فى العواصم المصرية القديمة وبالأخص فى صان الحجر، وتم إعادة تركيبها، وأقمنا عددًا منها داخل صان الحجر ومسلتين فى العاصمة الجديدة، كما تم نقل مسلة إلى العلمين الجديدة، ومسلة للمتحف المصرى الكبير، وأخرى إلى ميدان التحرير»، وأكد أن مصر حريصة على تواجد بنية أساسية وتحتية سياحية وأثرية هامة من خلال افتتاح مطارين سيكون لهما المردود الإيجابى على حركة السياحة، منوهًا بأن رئيس الوزراء افتتح فى الربع الأول من العام الجارى، أول متحف بالغردقة، وهو الأول بالشراكة مع القطاع الخاص، ثم افتتح أحد أهم الافتتاحات الأثرية فى العالم، وهو «هرم زوسر» أول بناء حجرى فى العالم وأول هرم فى مصر، بعد مشروع دام 14 سنة.

وأشار «العنانى» إلى أنه تم افتتاح مساجد أثرية فى جميع أنحاء الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، بينها مسجد الأزهر فى مارس 2018، غير أن الأديرة والكنائس كان لها نصيب كبير أيضا، إذ تمت عمليات ترميم واستقبال المصلين وإقامة الشعائر، بالإضافة إلى افتتاح الكنيسة المعلقة فى 2014، ثم المعبد اليهودى فى الإسكندرية، ما يؤكد التنوع الحضارى الذى يثرى الشخصية المصرية، مردفًا: «مشروع تطوير منطقة الأهرامات توقف فى 2011، لكن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنهته بنسبة 100%، وخلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح أول مطعم سياحى فى الهرم، كما أن المتحف القومى للحضارة الذى توقف فى 2011 سيكون جاهزًا خلال 60 يومًا بأجمل القاعات فى مصر وهى القاعة المركزية وقاعة المومياوات».

وتابع «العنانى»: «هنعمل حدث ضخم جدًا وهو موكب المومياوات الملكية استعدادًا لنقلها من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارة.. 22 ملكًا سيتم نقلهم فى موكب ضخم سيحضره الجمهور، وغير ذلك تم رفع وجهة المتحف المصرى والنافورة والحديقة وتم إضاءته بالكامل، كما أن متحف شرم الشيخ القومى الذى توقف فى 2011 سيفتتح منه قاعتان فى أغسطس المقبل، ومتحف المركبات الملكية فى بولاق الذى بدأ العمل به فى 2002 سيفتتح خلال شهرين ويقع فى إطار تطوير مثلث مسبيرو، ومتحف كفر الشيخ سيتم فتحه أيضًا خلال 3 أشهر بعد توقف العمل عنه منذ 12 عاما».

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