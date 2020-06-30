شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى لما حققت الدولة الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه تم تشكيل 3 مجموعات استشارية لمعاونة رئيس الطائفة في إطار الإجراءات الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا، وهى لجنة إرشادية رعوية، ولجنة إرشاد نفسى، ولجنة ثالثة طبية وتختص بالصحة العامة.

وأضاف الدكتور القس إندريه زكي، خلال ندوة "التحديات التي تواجه الكنيسة في زمن كورونا" والتى عقدت "أون لاين" عبر تطبيق زووم: "نحن اليوم أمام أفكار دينية متنوعة سمح بها الفضاء الإلكتروني، وتعاظمت الفردية وغابت بركة الجماعة"، لافتا إلى أن الفضاء الإلكتروني أعطى مساحات جديدة، ونحاول أن نفكر كيف يمكن إعطاء دفء الجماعة.

وقال زكي: "إن فيروس كورونا خلق عالما جديدا لا ننكر هذا، ولذا نحن مهتمين ببناء الجسور بهدف تقديم رؤى جديدة"، مؤكدا أن العالم كله يواجه تحديات كورونا وليس الكنيسة فقط، مشيرا إلى أن الجميع يسعى إلى خلق أرضية جديدة خلال الفترة الحالية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

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وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنه لولا الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي لما قامت الدولة بما حققته من إنجازات تحت قيادة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك في الندوة الدكتور ماهر صموئيل، الشيخ يوسف ناثان، الدكتور القس عزت شاكر راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، إلى جانب مشاركة عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية المختلفة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي ومؤسساتها وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية ورابطة الإنجيليين.