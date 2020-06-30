شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل وجريحان بإطلاق نار قرب مخزن لشركة أمازون بولاية فلوريدا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط قتيل وجريحان بإطلاق نار قرب مخزن لشركة أمازون بولاية فلوريدا الأمريكية.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ولاية فلوريدا تضاعفت خلال أسبوعين، وأشارت إلى أن فلوريدا يوم السبت، ولليوم الثانى على التوالى، حطمت سجلها السابق لحالات الإصابة الجديدة المسجلة بـ9585 إصابة، بينما تم تسجيل 5830 يوم الأحد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المستشفيات فى الولاية التى تعد من بين أكبر الولايات، قد اكتملت سعتها، ففى ميامى ثلث المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى الرئيسى بالمدينة خلال الأسبوعين الماضيين بعد الذهاب إلى غرفة الطوارئ لحوادث سيارات وغيرها من المشكلات الأخرى، جاءت اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا.

وفى مقاطعة أورلاندو كان هناك انفجارا فى حالات كورونا، فنحو 60% من الحالات التى تم تشخيصها فى البلاد جاءت فى غضون الأسبوعين الماضيين فقط.

وعزت الصحيفة أغلب الزيادة فى الحالات الجديدة فى فلوريدا إلى إعادة فتح الشواطئ والحانات والمطاعم وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الأخرى، وأصبحت شواطئ الولاية ممتلئة واحتشد المحتفلون على متن قوارب، وكان الناس فى البداية لديهم ما يكفى من البقاء فى الداخل، وكانوا يشعرون بالصدمة والخوف. ومع هدوء الخوف، زاد الفيروس التاجى.