خبر سار من الصين.. لقاح جديد لكورونا بنتائج مبشرة (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المجموعة الوطنية الصينية (سى إن بى جى)، أن نتائج اختبارات بشرية مبكرة لمرشح لقاح فيروس كورونا أثبتت فاعليتها وأمانها، في الحماية من فيروس كورونا، موضحة أنه ثان مرشح لقاح من الشركة يظهر نتائج مشجعة في تجربة سريرية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز". Advertisements فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل اللقاح ونتائجه المبشرة للوقاية من فيروس كورونا.

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