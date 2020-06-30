شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السودان بمجلس الأمن: على إثيوبيا تلافى كل تأثير سلبى لسد النهضة على دول المصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندول السودان لدى مجلس الأمن، أن لمصر الحق فى تدبير مواردها وفقا لمصالح شعبها، مشددا على ضرورة تلافى إثيوبيا كل تأثير سلبى لسد النهضة على دول المصب.

وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن بخصوص سد النهضة، أن الرسالة التى وجهتها السودان لمجلس الأمن توضح أن السودان تسير على الطريق الصحيح فى هذه الأزمة، نظرا لتأثر السودان بصورة أو بأخرى بهذه القضية.

ودعا مندوب السودان فى مجلس الأمن ، المجلس لتبنى وجهة نظر السودان فى أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن السودان منذ 2011 وهى تواصل عملها فى المفاوضات بصورة جيدة.

وأكد أن السودان توتصل العمل من أجل التوصل لحل شامل بخصوص سد النهضة بين الدول الثلاثة.

من جهته قال سامح شكرى، وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة لها تبعات مهولة على الشعب المصرى تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية.

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وأكد الوزير شكرى، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ 100 مليون مصرى وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد فى هذه الأزمة.

وأشار إلى مصر تدرك أهمية سد النهضة للشعب الإثيوبى، لكنه يحيق المخاطر بالمصريين والسودانيين والإثيوبيين إذا تم ملء السد من طرف واحد دون إتفاق.

من جهتها ، قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ندعو كافة الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة.

وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة.

وتابعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ساعدنا فى تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة.