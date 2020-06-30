شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. خبير طرق: مشروعات الكبارى والمحاور شرق القاهرة ستقضى على الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من بينها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة.

وقال مهدى خلال "لايف" لليوم السابع حول أهمية هذه المشروعات، قدمته الزميلة حور محمد، إن ما تم افتتاحه اليوم هو مشروع ضخم على 3 مراحل، ليس فقط يشمل تطوير منطقة مصر الجديدة بل هو امتداد ليشمل مناطق حلمية الزيتون والمطرية، ويمتد التطوير لطريق - شبرا بنها ، بحيث أن القادم من طريق شبرا - بنها يستطيع أن يمر من محاور وطرق مصر الجديدة التي تم تطويرها ثم باقى المحاور الرئيسية كالسويس والإسماعيلية.

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وأشار د. مهدى ، إلى أن الكبارى التي تم افتتاحها اليوم في منطقة شرق القاهرة، تأتى للتخلص من الزحام المرورى المزمن، منوها إلى ما تم عرضه خلال الافتتاح من صور توضح الفارق بين ما قبل هذه الكبارى وبعدها.

وتابع أستاذ الطرق والنقل، كما أن افتتاح مطارين جديدين، هو أمر في منتهى الأهمية، حيث أن القاهرة الكبرى نعانى فيها من وجود مطار واحد وهو مطار القاهرة الدولى، لكن اليوم أصبح لدينا مطار العاصمة الإدارية، ومطار سفنكس ومطار القاهرة الدولى، وهذا له مردود جيد، من حيث وجود توزيع عادل للمسافرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات.

وشدد الدكتور مهدى على أن تطوير شبكة الطرق والمحاور له أهداف أخرى بخلاف القضاء على الزحام، هدف أكثر بعدا وهو هدف تنمويا، حيث أنه مع الزيادة السكانية التي تطرأ على مصر لابد ان تتناسب المرافق تتناسب مع هذه الزيادة.