شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. خبير طرق: مشروعات الكبارى والمحاور شرق القاهرة ستقضى على الزحام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، أهمية المشروعات التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من بينها تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، وكذلك مطارى سفنكس والعاصمة.
وقال مهدى خلال "لايف" لليوم السابع حول أهمية هذه المشروعات، قدمته الزميلة حور محمد، إن ما تم افتتاحه اليوم هو مشروع ضخم على 3 مراحل، ليس فقط يشمل تطوير منطقة مصر الجديدة بل هو امتداد ليشمل مناطق حلمية الزيتون والمطرية، ويمتد التطوير لطريق - شبرا بنها ، بحيث أن القادم من طريق شبرا - بنها يستطيع أن يمر من محاور وطرق مصر الجديدة التي تم تطويرها ثم باقى المحاور الرئيسية كالسويس والإسماعيلية.
وأشار د. مهدى ، إلى أن الكبارى التي تم افتتاحها اليوم في منطقة شرق القاهرة، تأتى للتخلص من الزحام المرورى المزمن، منوها إلى ما تم عرضه خلال الافتتاح من صور توضح الفارق بين ما قبل هذه الكبارى وبعدها.
وتابع أستاذ الطرق والنقل، كما أن افتتاح مطارين جديدين، هو أمر في منتهى الأهمية، حيث أن القاهرة الكبرى نعانى فيها من وجود مطار واحد وهو مطار القاهرة الدولى، لكن اليوم أصبح لدينا مطار العاصمة الإدارية، ومطار سفنكس ومطار القاهرة الدولى، وهذا له مردود جيد، من حيث وجود توزيع عادل للمسافرين، وزيادة الطاقة الاستيعابية للرحلات.
وشدد الدكتور مهدى على أن تطوير شبكة الطرق والمحاور له أهداف أخرى بخلاف القضاء على الزحام، هدف أكثر بعدا وهو هدف تنمويا، حيث أنه مع الزيادة السكانية التي تطرأ على مصر لابد ان تتناسب المرافق تتناسب مع هذه الزيادة.
كانت هذه تفاصيل خبر لايف الخليج 365.. خبير طرق: مشروعات الكبارى والمحاور شرق القاهرة ستقضى على الزحام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.