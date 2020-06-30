شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الدومينكان بمجلس الأمن: نحذر من اتخاذ أى خطوات أحادية بملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل الدومينكان لدى مجلس الأمن، إن الحوار المباشر هو السبيل الوحيد للتوصل لحل لأزمة النهضة، مؤكدا التزام بلاده بدعم الحوار للوصول لاتفاق حول كافة النقاط الخلافية، محذرا أى دولة من اتخاذ أى خطوات أحادية تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد ممثل الدومينكان فى كلمة له أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت أن الحل الأمثل لأزمة سد النهضة يكون بالعمل بصدق وإخلاص، مشيرا إلى تفهم بلاده للموضوعات الأساسية وقلق كل دولة وضرورة التوصل لحل مثالى ودعم الجهود المبذولة للوصول لحل نهائى.

وشدد ممثل الدومينكان على ضرورة توخى كافة الأطراف للجوانب القانونية والشرعية فى التعامل مع قضية سد النهضة، محذرا من أى خطوات أحادية تصعد من عملية المواجهة والتمكن من إيجاد حل للتعاون والعودة للحوار بين الأطراف الثلاثة.