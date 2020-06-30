شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة حال توفرت الإرادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية روزمارى ديكارلو إن مصر والسودان واثيوبيا اتفقوا على ما يقرب من 90% من الأمور المتعلقة بسد النهضة، مؤكدة أن الخلافات بين البلدان الثلاث يمكن تجاوزها فى حال أبرزت الأطراف إرادة سياسية للتعاون.

وأكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فى كلمة لها أمام مجلس الأمن عبر الانترنت حول سد النهضة أن التعاون فى المياه العابرة للحدود أمر ضرورى، مشددة على أن تغير المناخ والتغيرات الاجتماعية تؤدى لمزيد من حاجة المواطنين للمياه، معربة عن أملها فى أن تثابر البلدان الثلاث للتوصل لاتفاق يصب فى مصلحة الجميع.

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بدورها قالت ممثلة الولايات المتحدة إن واشنطن تأمل فى التوصل لاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة، مشددة على أن بلادها ترى أهمية التعاون بين البلدان الثلاث ورأت واشنطن مدى الحاجة لوجود وحدة بين الدول وصياغة المستقبل للدول الثلاث.