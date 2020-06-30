شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات تحويل الأرض الزراعية بالقاهرة لمبانٍ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة، وذلك لمدة شهر بدءا من بداية شهر يوليو المقبل.

وفى هذا السياق ينشر ”الخليج 365” المستندات المطلوبة الخاصة بطلب تحويل الأراضى الزراعية بالقاهرة إلى مبان.