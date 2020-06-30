شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله نظل مرابطين فى مواقعنا لمجابهة أى تهديدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو بمرور خمسون عاماً على عيدها، والذى يواكب ذكرى أول أيام ما سمى بأسبوع تساقط الفانتوم، ووجه الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، فى هذه المناسبة الشكر باسمه واسم قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوى لجميع القادة والضباط والجنود الذين شاركوا فى صناعة هذا التاريخ العظيم، ولكل من يشارك ويساهم مع قوات الدفاع الجوى فى الاحتفال بالعيد الخمسين لقوات الدفاع الجوى.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوى فى كلمته التى ألقاها بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين لقوات الدفاع الجوى، إلى أن قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها قامت بالتخطيط والتدريب للتصدى للعدو الجوى، حيث بذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات، وسارعوا الزمن لبناء المواقع والتحصينات، ولاستكمال إنشاء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية المعادية المستمرة ، وأكد أن يوم الثلاثين من يونيو 1970 يوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية يذخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوى، ويمثل الإعلان الحقيقى عن اكتمال بناء حائط الصواريخ بسواعد رجال وأبطال الدفاع الجوى وبدأ تساقط طائرات العدو الجوى، معلنة بتر ذراعه الطولى وكسر إرادته لاختراق سماء الوطن، وقدرة مصر على أن تفرض إرادتها العسكرية على جبهة القتال.

واتخذت قوات الدفاع الجوى من هذا التاريخ ذكرى وعيداً يُحتفل به كل عام فهو يعتبر البداية الحقيقة لحسم انتصار أكتوبر المجيد، وأن احتفال قوات الدفاع الجوى اليوم هو بمثابة الوفاء والإجلال لكل شهداء قوات الدفاع الجوى الذين ضحوا بأرواحهم حتى تعلوا الرايات خفاقة دليلاً على العزة والكرامة والقدرة على التحدى وتأكيداً للنصر.

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وقدم الفريق على فهمى الشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل ومصابى العمليات الذين سبقوا فى تولى المسئولية وأدوا واجبهم بتفان وإخلاص وأفنو حياتهم لرفعة شأن مصرنا الغالية وحملوا الأمانة فى عزة وشرف وسطروا تاريخاً يشرفهم ، وتتعلم منه الأجيال القادمة فأستحقوا منا كل تقدير وإعتزاز، كما توجه بالتحية لرجال الدفاع الجوى حماة سماء مصر ودرعها الواقى وعينها الساهرة، المرابطين فى ربوع الوطن الذين يتحملون مسئولية الدفاع عن سماء الوطن وقدسيته لا فرق عندهم بين سلم وحرب، كما قدم الشكر والعرفان لشعب مصر الوفى الذى أنجب هذه الكوكبة من أبناءه، رجال قوات الدفاع الجوى الأوفياء الذى تحمل الكثير من التضحيات والمشاق من أجل دعمهم طوال فترة خدمتهم بالقوات المسلحة للعمل على رفعة شأن هذا الوطن.

وأكد الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن رجال قوات الدفاع الجوى يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين فى مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار، حتى تظل قوات الدفاع الجوى قادرة على مجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات للدفاع عن هذا الوطن وهذا الشعب الذى يستحق أن يزهو ويفتخر بقواته المسلحة التى كانت وستظل دائماً بإذن الله درعاً للوطن وسيفاً على أعدائه.

كما وجه الفريق على فهمى تحية شكر وإجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مؤكداً أن رجال قوات الدفاع الجوى يجددون العهد فى أن يظلوا دوما جنوداً أوفياء حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس وأن يحفظوا للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعاً لأمتنا العربية، وحفظ االله مصر وحفظ جيشها (الحصن والسند) ووقاها وشعبها شر الفتن وجعلها واحة للأمن والأمان لتستمر فى مسيرة التقدم والرقى والإزدهار.