شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصين لدى مجلس الأمن: المياه حق لجميع بلدان القارة الأفريقية والحوار سبيل للحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل جمهورية الصين لدى مجلس الأمن إن بلاده تتفهم قلق الدول الثلاث حول سد النهضة، مؤكدا أن المياه حق للدول الثلاث ولصالح دول القارة الأفريقية وبالتالى هى نقطة حساسة للغاية، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار الودى بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السبيل الوحيد للحل.

وأكد ممثل الصين فى كلمة له أمام مجلس الأمن عبر الانترنت أن بلاده تعبر بإخلاص بإيجاد حل عادل لمصلحة الجميع، مشددا على أن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة فى حل الأزمة، داعيا المجتمع الدولى لاستغلال البيئة الحالية لرأب الصدع بين البلدان الثلاثة عبر الحوار.

وِأشار ممثل الصين إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم والمشاركة فى الحوار البناء بين البلدان الثلاثة.