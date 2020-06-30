شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: تركيا تهدد أمن أصدقائنا فى مصر وتونس وأفريقيا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفى في العاصمة الألمانية برلين، أن تركيا تهدد أمن أصدقائنا فى تونس ومصر وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف إيماويل ماكرون، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نفى أى تدخل عسكري روسي فى ليبيا.

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أكبر طرف يتدخل الآن فى الشأن الليبى هو تركيا، موضحا أن تركيا تتحمل مسؤولية جنائية عما يجرى فى الأراضى الليبية.

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وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانية انجيلا ميركل، أن على أنقرة أن توضح سياستها في ليبيا، لافتا إلى أن إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا يحمل أخطار عدة على دول الجوار وأوروبا.

واستقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمناقشة رئاسة برلين المقبلة للاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تكافح فيه الكتلة لإيجاد طريق إلى الأمام وسط جائحة وباء كورونا، ولم توافق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن على سياسة نهائية لفيروسات التاجية.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي في لاهاي الأسبوع الماضي، وورد أنه حقق بعض التقدم، حيث قال مصدر من قصر الأليزية الأسبوع الماضي إن البلاد لا تزال متفائلة بإمكانية إبرام صفقة، لكنه اعترف "لسنا هناك حتى الآن".