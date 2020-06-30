شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل النيجر لدى مجلس الأمن: واثقون من الوصول لحل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثل دولة النيجر لدى مجلس الأمن إن الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة يعملان لاستئناف الحوار بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، مؤكدا أن تصاعد التوتر بين البلدان الثلاث ليس فى صالحهم ويجب إيجاد حلول بتقديم تنازلات للوصول لحل مرضى.

وأكد ممثل النيجر فى كلمة له أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت أهمية البناء على المفاوضات السابقة واتخاذ مواقف إيجابية للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن المناقشات التى تجرى اليوم والجهود التى بذلتها جنوب افرأقيا لعقد اجتماع للأطراف الثلاث مؤخرا يدعو للتعويل على جهود الماضى للوصول لحل.

وأشار ممثل النيجر أن 90% من الموضوعات والمشكلات الفنية تم حلها وتتبقى نسبة ضئيلة يجب حلها سريعا بدعم من الاتحاد الأفريقى، مؤكدا ثقة بلاده التامة أن آلية التفاوض ستؤدى لإيجاد حلول خلال أسبوعين للأزمة.