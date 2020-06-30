شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب ألمانيا بمجلس الأمن: مستمرون فى الدعم الفنى لمفاوضات سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده مستمرة فى الدعم الفنى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى حتى تصل لنتائج سلمية.
وأوضح مندوب ألمانيا لدى مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة لبحث أزمة سد النهضة، أن الجميع يستطيع أن يرى ثمة وحدة فى هذه الجلسة حول دعم الأطراف الثلاثة للوصول لاتفاق عادل عبر التفاوض.
من جهتها ، قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ندعو كافة الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة.
وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة.
وتابعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ساعدنا فى تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة.
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