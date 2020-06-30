شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب تونس بمجلس الأمن: حل أزمة سد النهضة عبر التفاوض بين الدول الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب تونس لدى مجلس الأمن، إن بلاده تؤكد على أن الحل الوحيد لأزمة سد النهضة الإثيوبى هى التفاوض بين الدول الثلاثة.

وأوضح مندوب تونس لدى مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة الآن بخصوص سد النهضة، أن الإرادة السياسية مطلوبة فى مثل هذه الأمور للتغلب على الخلافات الفنية الخاصة بملئ السد.

وأكد أن تونس ستعمل بكل قدراتها على دفع الأمور للتوصل لاتفاق عادل حول السد.

Advertisements

من جهتها ، قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ندعو كافة الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة.

وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة.

وتابعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ساعدنا فى تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة.