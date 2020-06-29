محطة المحسمة تحصد جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت المنصة الاعلامية" Capital Finance International" CFI البريطانية، المتخصصة في مجال الاقتصاد والأعمال، حصول محطة المحسمة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية على جائزة أفضل مشروع عالمي لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020.

وذكرت لجنة تحكيم الجائزة إن مشروع المحسمة، الذي افتتحه في شهر أبريل الماضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونفذه تحالف شركتي ماتيتو وحسن علام للإنشاءات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، يعد أكبر مشروع من نوعه عالميا، حيث تبلغ سعته اليومية من المياه مليون متر مكعب، كما أن المحطة المقامة على مساحة 42 ألف مربع بمحافظة الإسماعيلية تسهم في الحفاظ على موارد المياه الطبيعية من خلال استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة كحل بديل ومستدام لتلبية احتياجات الري ل70 ألف فدان في سيناء، فضلا عن الحفاظ على البيئة الطبيعية في بحيرة التمساح غرب قناة السويس والإنتاج السمكي بالبحيرة التي كان يتم التخلص من مياه الصرف فيها طوال السنوات الماضية.

وصرح المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو أفريقيا، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، إن ماتيتو تفخر دائما بحصول مشروعات قومية و تنموية كمثل مشروع المحسمة على الجوائز والإشادة الدولية وكما أكدت عليه لجنة CFI للتحكيم في التقرير الذى أرفقته بأسباب منحها محطة المحسمة لجائزة أفضل مشروع عالمي لهذا العام، بأن مشروع المحسمة يساهم في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والخاص بالحصول على مياه صحية وآمنه.

وأضاف "مدور" إن مشروع المحسمة يمثل طفرة في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ويعتمد على استخدام وتوظيف أحدث النظم التكنولوجية في المراحل المختلفة لمعالجة المياه واستخدام التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية لمراقبة فاعلية عمليات المعالجة، والتأكد من مطابقتها على مدار الساعة للمواصفات العالمية لجودة المياه.

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ومن جانبه صرح المهندس محمد الدهشوري، العضو المنتدب لشركة حسن علام للإنشاءات، إن المياه حق إنساني، ومن الضروري العمل على المشروعات التنموية التي تحقق الأمن المائي وتحافظ على مصادر المياه الطبيعية، كما أن مشروع المحسمة يحقق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والخاص ببناء مدن ومجتمعات محلية مستدامة، من خلال تنمية منطقة سيناء وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة، وتوفير فرص عمل حقيقية بالمنطقة كما أشارت لجنة التحكيم.

وأضاف " الدهشوري " إن شركته تحرص على المشاركة في المشروعات التنموية الوطنية، وتم الانتهاء من مشروع محطة المحسمة في وقت قياسي وتحقيق أكثر من 2.5مليون ساعة عمل آمنة، تم خلالها حفر حوالي مليون متر مكعب من التربة لبناء الأنفاق، ونتوقع أن يحصد المشروع المزيد من الجوائز لأهميته في مجال صناعة المياه وكونه من أهم المشاريع المستدامة والعملاقة بالمنطقة.



وكان مشروع محطة المحسمة قد حاز على جائزة أفضل مشروع للبنية الأساسية لعام 2019 في الشرق الأوسط “Construction Innovation Awards 2019” كما رشح المشروع ضمن القائمة المنتقاة للمشروعات المتميزة لجائزة "أفضل مشروع عالمي لمعالجة وإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف" ضمن جوائز Global Water Awards العالمية والأهم في مجال المياه والتي سوف تعلن عن الفائزين خلال القمة العالمية للمياه في إسبانيا-بعد مرور أزمة جائحة COVID-19 العالمية.

يشار إلى أن منصة CFI تخصص برنامجا للجوائز للاحتفاء بالمؤسسات والأفراد الذين يقدمون أفكارا رائدة ومشروعات قيمة في مجال الأعمال والاقتصاد العالمي، كما يكون لها تأثيرا اجتماعيا على حياة الناس، وتعتبر المنصة الاعلامية ان مشاركة هذه الأفكار والاحتفاء بها من خلال الجوائز أحد الوسائل التي تحفز التعلم ونشر الأفكار القيمة بين دول العالم.