جمارك بورسعيد: 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم في مايو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
أعلنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسري رجب، الإفراج عن مشمول 5499 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر مايو الماضي، لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالي 362 مليون و420 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و922 مليون و205 ألف جنيه.
كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال الفترة نفسها 714 بيانًا جمركيًا صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون و991 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 10 ملايين و52 ألف جنيه.
وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2020 حوالي 2 مليار و284 مليون و625 ألف جنيه.
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