جمارك بورسعيد: 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم في مايو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:



أعلنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة يسري رجب، الإفراج عن مشمول 5499 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر مايو الماضي، لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالي 362 مليون و420 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و922 مليون و205 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال الفترة نفسها 714 بيانًا جمركيًا صادر تحت كافة النظم (نهائي – سماح مؤقت – دروباك) بقيمة إجمالية بلغت 267 مليون و991 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 10 ملايين و52 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مايو 2020 حوالي 2 مليار و284 مليون و625 ألف جنيه.