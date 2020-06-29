10 أيام.. موقع الرئاسة ينشر العطلات الرسمية المتبقية في 2020 باليوم والتاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قائمة بالعطلات الرسمية المتبقية في 2020. وفي التقرير التالي نستعرض أهم العطلات الرسمية المتبقية باليوم والتاريخ حتى نهاية عام 2020: - الخميس 2 يوليو - ثورة 30 يونيو - الخميس 23 يوليو - عيد الثورة - الخميس 30 يوليو - وقفة عيد الأضحى Advertisements - من الجمعة 31 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس - عيد الأضحى المبارك - الخميس 20 أغسطس - رأس السنة الهجرية - الثلاثاء 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة - الخميس 29 أكتوبر - المولد النبوي الشريف وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة. اضغط هنا

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