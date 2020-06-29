محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر حسابه الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قوات الدفاع الجوي تحتفل بمرور 50 عامًا على عيدها.
ويوافق احتفال قوات الدفاع الجوي، يوم الثلاثين من يونيو عام 1970، يوم عظيم في تاريخ العسكرية المصرية، الذي يذخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري: قوات الدفاع الجوي تحتفل بمرور 50 عامًا على عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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