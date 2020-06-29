نقابة المهندسين تعلن التزامها بنصوص القانون واحترام الأحكام القضائية النهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
ردت نقابة المهندسين على ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول صور أوراق متداولة عن صدور حكم قضائي تم نشرها علي هذه الصفحات.
وأشارت النقابة العامة للمهندسين إلى أنه لم يصلها أى أحكام حتي صدور هذا البيان، مؤكدة التزامها الكامل بنصوص القانون واحترامها للأحكام القضائية النهائية، إيمانًا منها وثقة في قضاء مصر العادل والنزيه.
وأكدت النقابة أنها على مسافة واحدة من كل ابنائها، وإعلاء لسيادة القانون والأحكام القضائية التي قد تكون صدرت أو التي ستصدر من أي محكمة فأن الأحكام القضائية لا يجوز التعليق عليها أو تفسيرها بعيدًا عما ورد بمنطوق الحكم وحجيته.
وأكدت النقابة سيادة القانون وتنفيذ أحكامه، وأنها لن تألوا جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لتحقيق الاستقرار المتطلب لكل المراكز النقابية التي تتفق مع صحيح ما ورد بنصوص القانون.
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