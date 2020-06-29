"حبس المتهم بقتل طفلة انتقامًا من عشيقته ومحاكمة حنين حسام ومودة الأدهم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

رشقاه بالحجارة.. القبض على المتهمين بالتنمر على شاب سوداني بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تداوله مستخدمو موقع "فيسبوك" ظهر خلاله شاب حال سيره بالطريق العام، وقيام أحد الأشخاص بقذفه بحجر وآخر بتصويره.

أمكن التوصل للشاب وتبين أنه طالب يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بإمبابة بمحافظة الجيزة). وباستدعائه حضر صحبة والدته (ربة منزل– تحمل ذات الجنسية).

4 سيارات إطفاء تخمد حريقا في شقة بالمريوطية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة المريوطية.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية تلقى إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بعقار مجاور لمحل تجاري شهير بدائرة قسم الهرم.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الحريق المُندلع بمستشفى البدراوي في المنتزه

أمر النائب العام مستشار حمادة الصاوي بالتحقيق في الإخطار الذي تلقته «النيابة العامة» صباح اليوم التاسع والعشرين من شهر يونيه الجاري باندلاع حريق داخل غرفة العناية المركزة بالطابق الأرضي من «مستشفى البدراوي» رقم 2 بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

بعد الطعن على براءة المعتدي على ابنها.. والدة الطفل تكشف تفاصيل استجابة النيابة لاستغاثتها

أعربت أماني البيومي، والدة الطفل المصاب بالتوحد، عن شكرها لقرار النائب العام المستشار حماده الصاوي بالطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بهتك عرض ابنها بعد ظهور أدلة جديدة في القضية.

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"مش هجيب العار لأهلي".. أقوال مودة الأدهم أمام المحكمة الاقتصادية

قالت مودة الأدهم أمام المحكمة الاقتصادية بجلسة اليوم الإثنين، إن هاتفها سرق قبل عام، وحررت محضرا بالواقعة "مكنتش اعرف انهم هيستخدموا حساباتي وهيتم اتهامي بنشر صور خليعة بالشكل ده.. افتكرت ان بالمحضر أخدت احتياطاتي".

وأضافت مودة أنها لم تصور أي فيديو يحتوي على كلمة مسيئة أو لبس خليع بالعكس "دعيت للتبرع لمستشفى 75375، وفي الفيديوهات بظهر بلبس البنات العادي، وأنا طالبة في كلية الإعلام ودا جزء من عملي المستقبلي كمذيعة في الإعلام".

27 يوليو .. الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لجلسة 27 يوليو المقبل.

اغتصبها وأذاب جثتها في البوتاس.. حبس سباك بتهمة قتل طفلة انتقامًا من عشيقته

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس سباك وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل طفلة بعد اغتصابها وإذابة جثتها في مادة كاوية "بوتاس" لرغبة المتهم الأول في الانتقام من والدتها لإنهائها علاقتهما غير الشرعية.

تحمل المصحف وتبكي.. حنين حسام تنهار داخل قفص الاتهام

منعت الدائرة الثالثة جنح بالمحكمة الاقتصادية الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام من حضور جلسة محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بقضية الاعتداء على القيم الأسرية للمجتمع.

النائب العام يأمر بالطعن على براءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالطعن على حكم صادر ببراءة متهم بهتك عرض طفل مصاب بالتوحد، والتحقيق في شكوى والدته من تعدي ذوي المتهم المذكور عليها.

قتل وحرق وتقطيع وبرميل بوتاس.. مفاجآت صادمة في جريمة "طفلة الطالبية"

كشف مصدر مقرب من أسرة الطفلة "فجر.أ."، 12 سنة، عن مفاجآت صادمة في جريمة قتل بشعة متهم فيها عامل تربطه علاقة غير شرعية بوالدتها بمنطقة الطالبية.