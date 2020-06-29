محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة النزهة، تجديد حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات 15 يومًا على ذمة التحقيق.
البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية- حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما".
وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة - 2 مفتاح بيبه").
وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة البطاريات من داخل السيارات باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما.
واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتي سرقة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالنزهة 15 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.