المعاينة: ماس كهربائي وراء حريق شقة بالمريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت المعاينة الأولية لحريق شقة سكنية في برج بمنطقة المريوطية عن نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي في التوصيلات. سرعة وصول رجال الإطفاء حالت دون وقوع خسائر في الأراوح، وسرعان ما وجه مسؤول الإطفاء بسرعة إخلاء الشقة والمجاورة أيضا حرصا على سلامة الأهالي. Advertisements البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بعقار مجاور لمحل تجاري شهير بدائرة قسم الهرم. ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بعد إخلاء الشقة من قاطنيها. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

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