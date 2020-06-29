بالفيديو.. كواليس مغامرات أمنية في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، واصلت خلاله الأجهزة الأمنية المشاركة في إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس "كورورنا".
جهود لم تثن القطاعات الأمنية عن تفعيل العمل الميداني لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية.
أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وجهت حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي.
وخلال الأسبوع المنقضي، حققت الحملات نتائج إيجابية في مكافحة شتى صور الجريمة أبرزها ضبط 209 متهمين في استهدف بؤرتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ديماط، بورسعيد والدقهلية، و"السحر والجمال" في محافظتي الشرقية والإسماعيلية.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت القوات 1259 قطعة سلاح ناري، وورشتين لتصنيع الأسلحة بدون ترخيص.
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