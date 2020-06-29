أخبار مصر | التغذية الصحية للطلبة أثناء فترة الامتحانات (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التغذية الصحية للطلبة أثناء فترة الامتحانات (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الوجبات المتوازنة في النظام الغذائي تعد الأمثل أثناء فترة امتحانات الطلاب، كما نصحت بتجنب تناول الوجبات الدسمة والجاهزة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تسبب الخمول.

وأضافت الصحة خلال إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مكونات الوجبة المتوازنة تمثلت في الآتي:

_ خضروات طازجة أو مطهية أو كلايهما.

_ نوع من النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز.

_ نوع من البروتين الحيواني مثل اللحوم أو الدجاج أو السمك أو نباتي مثل الفول والعدس.

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