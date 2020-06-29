أخبار مصر | التغذية الصحية للطلبة أثناء فترة الامتحانات (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التغذية الصحية للطلبة أثناء فترة الامتحانات (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزارة الصحة والسكان، إن الوجبات المتوازنة في النظام الغذائي تعد الأمثل أثناء فترة امتحانات الطلاب، كما نصحت بتجنب تناول الوجبات الدسمة والجاهزة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تسبب الخمول.
وأضافت الصحة خلال إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مكونات الوجبة المتوازنة تمثلت في الآتي:
_ خضروات طازجة أو مطهية أو كلايهما.
_ نوع من النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز.
_ نوع من البروتين الحيواني مثل اللحوم أو الدجاج أو السمك أو نباتي مثل الفول والعدس.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.