أخبار مصر | عاجل| إخلاء مستشفى عزل النجيلة من مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| إخلاء مستشفى عزل النجيلة من مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة للعزل بمحافظة مرسى مطروح، إنه تم إخلاء المستشفى من مرضى كورونا استعدادًا لتقديم المستشفى خدماتها للمرضى العاديين وتنفيذًا لخطة التعايش مع الفيروس التي أعلنت عنها الحكومة.

وأضاف مدير النجيلة في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن خطة الإخلاء نفذت على يومين أمس وأول أمس، موضحًا أن آخر مريض تم نقله من المستشفى فجر أمس.

وتابع أن المستشفى كان يوجد بها عدد 35 مصابا بكورونا، بعضهم كانوا لديهم أعراض بسيطة وتم تحويلهم لعزل منزلي، والبعض الأخر منهم تم تحويلهم لنزل الشباب بالمحافظة، والحالات الحرجة تم تحويلهم لمستشفى عزل العجمي بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا انه يجرى حاليًا بالمستشفى إجراءات التطهير وتخصيص قسم لعزل مرضى كورونا من مصابي المحافظة، واستقبال باقي المرضى بالأقسام الأخرى من المستشفى.

وأشار إلى أن ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالتعايش مع فيروس كورونا في ال 320 مستشفى والذي كان تم تخصيصهم للعزل منذ بداية الجائحة.