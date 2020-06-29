أخبار مصر | الصين تعلن موقفها من أزمة سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين تعلن موقفها من أزمة سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الصيني، وانج يي، عن موقف بكين من أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد أن دولة الصين تدعم حل أزمة سد النهضة عن طريق الحوار‎، وذلك وفق ما نقلته فضائية العربية.

وقد عمل إحدى الشركات الصينية في تشييد سد النهضة الإثيوبي، كما من المقرر عقد جلسة بمجلس الأمن الليلة لبحث مستجدات ملف سد النهضة.

وفي هذا السياق قال رئيس الاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوسا، إن أكثر من 90 % من القضايا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تم حلها بالفعل.

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