أخبار مصر | طلب إحاطة حول تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية في أسيوط

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوية في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم جمال عباس، عضو مجلس النواب وأمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن اعتماد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنسيق الشهادة الإعدادية على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2020/2021 بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وقال عباس في بيان له، اليوم الاثنين، إن هناك مئات الأسر من أهالي محافظة أسيوط مُعترضون على قرار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بأن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 260 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية، مُشيرًا إلى أنه غير مقبول بأي شكل من الأشكال أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسخير كل الأدوات والمعطيات لمؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ودعم المؤسسات التعليمية ونقوم بإصدار قرارات ستكون بكل تأكيد عقبة في حياة الطلاب وعلى مستقبلهم.

وطالب عضو مجلس النواب، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتدخل الفوري في تلك الأزمة التي لاحقت أهالي أسيوط لحلها بشكل سريع.

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تنسيق الشهادة الاعدادية