مصر | المتهم ابتز والدتها بفيديوهات جنسية والزوج كان المقصود بالقتل.. مفاجآت صادمة في جريمة "طفلة الطالبية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 29 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المتهم ابتز والدتها بفيديوهات جنسية والزوج كان المقصود بالقتل.. مفاجآت صادمة في جريمة "طفلة الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مفاجآت جديدة كشفها محمد عبد العال عم الطفلة فجر، ضحية علاقة والدتها الغير شرعية بمنطقة الطالبية، قائلا في حديثه مع "الخليج 365": أخويا أسامة، مندوب مبيعات أربعيني العمر، متزوج "عبير" الأربعينية العمر أيضا، منذ أكثر من 20 سنة، ولديه (ولد وبنت)، محمود عمره 19 سنة، وفجر عمرها 12 سنة، وكانوا يقيموا داخل شقة بمنطقة المعتمدية، بحي بولاق الدكرور، بالقرب من منزل أهليتهما، ومنذ حوالي 16 يوما، إنتقلوا إلى السكن في شقة آخري بمنطقة العروبة، بحي الهرم، لرغبة والدة فجر.

كانت بتصلي وتقرأ القرآن

وأضاف عم الطفلة "فجر": عبير كانت على طول بتصلي وتقرأ القرآن، والخلافات بينها وبين زوجها كأي زوجين، وأغلبها بسبب الماديات، مشيرا: إحنا نعرف عشيقها "عيد"، سباك خمسيني العمر، كان يذهب إليها في منزلها لإصلاح أعمال السباكة، مبينا بأن "عيد" ليس لديه أولاد لعدم قدرته على الخلفة. وأوضح عم فجر: أن "عبير" لديها 3 إخوات شباب أحدهما توفي العام الماضي، والآخرين أحدهما مهندس والآخر يعمل بالقوات المسلحة، وشقيقتان.. مشيرا إلى أنها عرفت "عيد" على أسرتها بدعوي أنه روحاني يعالجهم بالقرآن، وكانت على علاقة غير شرعية به منذ حوالي سنتين، بدعوي علاجها وإشتري لها هدايا وذهب، وهي أعطت له مبلغ 35 ألف بعد خدعها بقدرته على توفير شقة لها بالإسكان. يوم الجريمة

وعن يوم الجريمة "فجر"، صباح الأحد الماضي لمقابلة عشيق والدتها لإستلام هاتف محمول جديد إشتراه لها، كعادته للخروج للتنزه معه رفقة شقيقها، لكنه خطفها بمساعدة صديقه، وتوجه بها إلى مخزن مهجور، بمنطقة فيصل، للإتصال بوالدها وإبلاغه بخطفها وطلب فدية 50 ألف جنيه، ليحضر ويدفع الفدية ويقتله.."أخويا اللي كان مقصود يتقتل"، مستطردا أنه بعد خطف "فجر"، والإعتداء عليها، وحرقها قطع جثتها ووضعها داخل خزان مياة به مادة كاوية "بوتاس". أصحابها بالعقار سكنها الجديد، بمنطقة العروبة، قرروا بأنها أخبرتهم يوم الواقعة، بأنها ستقابل خالها عند ترعة المريوطية.. "رايحة أقابل خالو أخد منه الموبايل الجديد"، وبمحاولات عدة للإتصال بالعشيق للتوصل إلى مكان "فجر"، بعد إغلاق هاتفه المحول 3 أيام، وعند فتحه هاتفه المحمول، طلب العم والأب من "محمود" شقيق الطفلة، إجراء مكالمة هاتفية بـ"عيد" لمقابلته وإستدراجه، وبالفعل تم إستدراجه لمقابلته أعلى الطريق الدائري، بعد إخبارهم بأنه كان مصاب وتم حجزه بمستشفي القصر العيني طوال الـ3 أيام، ثم إصطحبوه إلى ديوان قسم شرطة الطالبية. وقالت عبير لزوجها وأسرتها، بأنه كانت على علاقة غير شرعية بالسباك، منذ حوالي عامين بدعوي علاجها.. "كان بيخلي الجن يكتفني علشان العلاقة، وصورني صور وفيديوهات جنسية، خلال علاقتنا، هددني بها عند طلبي إنهاء العلاقة، علشان كده طلبت ننقل من الشقة ونروح نسكن في شقة جديدة"، ولدي سؤالها عن عدم إخبارها لأسرتها وزوجها عن علاقتهما.. قال لهم: "خوفت عليكم منه". وقال العشيق "عيد" لهم: أنا خطفت البنت علشان أسجلها وهي مخطوفة، وأطلب فدية 50 ألف جنيه من والدها، علشان أستدرجه وأقتله، وأعطي الـ50 ألف لصاحبي بعد قتله"، متابعا لما روحنا شقته لقينا صورها عنده، والأدوات اللي قتل بيها "فجر". Advertisements وإختتم عم فجر حديثه: حسبي الله ونعم الوكيل فيها، أخويا كان بيشتغل 16 ساعة مندوب مبيعات علشان يوفرهم مصاريف البيت، ومراته كانت بتخونه مع سباك، أكبر منه، وسمعته وحشة في المنطقة، عمرنا ما عملنا مشاكل، فضحتنا في الآخر، كانت مصابة بالكورونا وأخويا اللي كان بيراعيها، ربنا ينتقم منها خسرت دنيتها وبيتها وعيالها. تفاصيل الواقعة