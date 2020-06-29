شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الدفاع الجوي: رجالنايجددون العهد في أن يظلوا دوما جنودا أوفياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل قوات الدفاع الجوى، اليوم، بمرور 50 عامًا، على عيدها والذى يواكب ذكرى أول أيام ما سمى أسبوع تساقط الفانتوم، ووجه الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى، فى هذه المناسبة الشكر باسمه واسم قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوى لجميع القادة والضباط والجنود الذين شاركوا فى صناعة هذا التاريخ العظيم.

وأشار «فهمى»، فى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، إلى أن قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها قامت بالتخطيط والتدريب للتصدى للعدو الجوى، حيث بذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات، وسارعوا الزمن لبناء المواقع والتحصينات، ولاستكمال إنشاء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية المعادية المستمرة، وأكد أن 30 يونيو 1970 يوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية يذخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوى.

وقدم الشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل ومصابى العمليات الذين سبقوا فى تولى المسؤولية وأدوا واجبهم بتفان وإخلاص وأفنو حياتهم لرفعة شأن مصرنا الغالية وحملوا الأمانة فى عزة وشرف وسطروا تاريخا يشرفهم، وتتعلم منه الأجيال القادمة فأستحقوا منا كل تقدير واعتزاز، كما توجه بالتحية لرجال الدفاع الجوى حماة سماء مصر ودرعها الواقى وعينها الساهرة، المرابطين فى ربوع الوطن الذين يتحملون مسؤولية الدفاع عن سماء الوطن وقدسيته لا فرق عندهم بين سلم وحرب، كما قدم الشكر والعرفان لشعب مصر الوفى.

وأكد الفريق على فهمى، للفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن رجال قوات الدفاع الجوى يعاهدون الله أن يظلوا مرابضين فى مواقعهم، يواصلون الليل بالنهار.

كما وجه الفريق على فهمى تحية شكر وإجلال وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن رجال قوات الدفاع الجوى يجددون العهد فى أن يظلوا دوما جنودا أوفياء حافظين العهد مضحين بكل غال ونفيس وأن يحفظوا للأمة هيبتها ولسماء مصر قدسيتها لتظل مصر درعا لأمتنا العربية.

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