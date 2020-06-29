شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: حملة نتنياهو الدعائية لن تنجح في خداع المجتمع الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين خطاب العنصرية والتطرف الذي بعث به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى جمعية «مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل»، والذي اعتبر فيه أن «صفقة القرن» فرصة تاريخية يجب على الفلسطينيين عدم إضاعتها والتفاوض من أجل تطبيقها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن نتنياهو يحاول تسويق صفقة القرن على أنها (رؤية متوازنة) لتحقيق السلام متجاهلا حقيقة أنها وصفة اسرائيلية ـ أمريكية لتعميق الاحتلال في الأرض الفلسطينية وتقويض أية فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وقالت الخارجية إن فحوى هذا الخطاب الممجوج والمليء بالمغالطات والافتراءات يعكس انفصاما سياسيا مفضوحا.

ودعت المجتمع الدولي والقادة المسؤولين الحذر من تلاعب نتنياهو بالكلمات ومن حملاته التضليلية التي يحاول من خلالها تسويق مخططاته ومشاريعه الاستعمارية وتجميلها بعبارات مختلقة لامتصاص الرفض الدولي لقرار الضم وتخفيف آثاره السلبية على دولة الاحتلال.