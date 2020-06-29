شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مندوبة أمريكا بمجلس الأمن عن أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان خلال الأشهر الماضية تؤكد إمكانية التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأضافت، في جلسة حول ملف سد النهضة، أن هناك أهمية لحل أزمة سد النهضة والتوصل لاتفاق يرضي الجميع، مؤكدة أهمية أن يكون هناك شفافية في التعامل في قضية سد النهضة.

وتابعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: يجب على الاتحاد الأفريقي المساهمة بشكل أكبر في المفاوضات بشأن سد النهضة.

ولفتت إلى أن «الإدارة الأمريكية أكدت على رفضها لأي نزاع من شأنه أن يهدد استقرار أفريقيا».

ودعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مصر وإثيوبيا والسودان لتقديم المزيد من التنازلات لإنجاح المفاوضات بشأن سد النهضة.

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