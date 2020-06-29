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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول ملف سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول ملف سد النهضة
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