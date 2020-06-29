شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأعلى للآثار» يكشف تفاصيل ترميم قصر البارون ومواعيد الزيارة للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البارون إمبان مهندس بلجيكي وحصل على موافقات لانشاء ضاحية هليوبوليس واشترى 6000 فدان وأنشأ شركة مصر الجديدة وبدأ بإنشاء قصر البارون.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القصر تم بيعه في الخمسينات من القرن الماضي وتم طلائه بلون مخالف للونه الأصلي وفي 2005 تم تسليمه للمجلس الأعلى للآثار وبدأ العمل على ترميمه 2017 وتم تسليمه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع أن العمل في ترميمه بدأ بالكشف عن التصميم واللون الأصلي وتكلفة المشروع 175 مليون جنيه.

وكشف عن مواعيد فتح القصر بداية من الغد للجمهور مؤكدا أنه سيفتح من التاسعة للسادسة بداية من الغد وحتى يوم 15 يوليو على أن يعود لموعده الرئيسي من التاسعة للرابعة.

وأشار إلى أنه لن يسمح بالزيارة إلى بارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي بحيث لن يسمح بوجود أكثر من 10 افراد مؤكدا أن رسم الدخول للمصري بعشرين جنيه والطالب بعشرة جنيهات والأجنبي 100 جنيه والطالب 50 جنيه.

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