شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوليو وصول أول رحلة طيران خارجية لمطار الغردقة الدولي قادمة من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الخبير السياحي ماجد القاضي، رئيس مؤسسة المجمع السياحي بالبحر الأحمر، عن وصول أول رحلة طيران خارجية لمطار الغردقة الدولي بعد غد الاربعاء الاول من يوليو وذلك بعد قرار مجلس الوزراء استئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة للمصري اليوم أن أول رحلة طيران ستصل مطار الغردقة الدولي ستكون من دولة أوكرانيا حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي الصادرة من مطار الغردقة وحصلت المصري اليوم على نسخة منها.

كان وزير الطيران منار عنبة أعلن استعداد مطار الغردقة لاستقبال حركة الطيران الخارجية أوائل يوليو المقبل مع اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أول يوليو وصول أول رحلة طيران خارجية لمطار الغردقة الدولي قادمة من أوكرانيا