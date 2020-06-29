شكرا لقرائتكم خبر عن «ده اللي بيخلينا نهاجر».. «أطباء تكليف مارس»: الوزارة وزعتنا «عشوائيًا وبشكل إجباري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠ الرافضين لنظام التكليف الجديد لوزارة الصحة، وعددهم حوالي ٧ آلاف طبيب، تفاجأوا بالقرارات التي وصفوها بشديدة التعنت من وزيرة الصحة، والتي تفيد بتكليف إجباري عشوائي للأطباء وأغلبهم خارج محافظاتهم.

وقال بيان أصدره أطباء التكليف، إنهم «يصرخون منذ قرابة الشهرين ويطرقون جميع الأبواب لحل مشكلتهم، وبعضهم متطوع في مستشفيات العزل، والبعض الآخر تقدم بالتطوع على موقع وزارة الصحة».

وأوضح البيان أن اعتراض الأطباء كان على بنود وقرارات إدارية ليس لها علاقة بالمطالب المادية، والفئوية وقدموا حلولا منطقية وعملية لحل الأزمة الحالية خلال لقائهم لمسؤولي الوزارة.

وتساءل البيان: «أهذا هو الدعم المعنوي المقدم للأطباء؟!، أيعقل أن يتم توزيع الأطباء إجباريا وعشوائيا خارج المحافظة؟!، أليست هذه القرارات تساعد على هجرة الأطباء عاجلا أم آجلا ؟!، هل هذا هو الوقت المناسب لتجربة أنظمة جديدة على شباب الأطباء؟!».

وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل في الأزمة، وتعديل بعض التفاصيل حتى يتم تكليفنا على النظام القديم المتعارف عليه، ووقف التعنت الواضح ضد شباب الأطباء، ووقف أي أنظمة جديدة تضر بالمنظومة الصحية في أزمة الوباء.

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