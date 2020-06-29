شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 1700 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل بالغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عبدالناصر حميده، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تعافي وخروج 52 حالة مصابى فيروس كورونا المستجد، اليوم الاتنين، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء خلال فترة تلقيهم العلاج بمستشفيات العزل.
وأشار إلى أن إجمالى الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفى حتى اليوم يبلغ 1700حاله تعافى، من 22 مايو الماضي إلى الآن بعد خضوعهم للعلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، واهتمام ورعاية من قبل الأطقم الطبية بالمستشفيات والتى لا تتوانى عن خدمة المرضى خلال فترة العلاج.
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