شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الكبد بالقاهرة ينقذ حياة مريضين مصابين بكورونا بإجراء مناظير عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام فريق جراحة المناظير الجراحية بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بإجراء مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، أن معهد الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة من أكبر المعاهد المتخصصة داخل مصر ويضم بين جنباته خيرة أطباء الكبد والأمراض المتوطنة وجراحى الكبد والقنوات المرارية وكان له دورا كبيرا فى القضاء على أمراض الكبد الناتجة عن فيروس (سي) وهو الآن يقود كتيبة من أبطال الهيئة في مكافحة جائحة كورونا سواءا بالمعهد أو بمستشفى حميات إمبابة والتى كان لها دور كبير فى المرحلة الأولى من مراحل مكافحة الفيروس.

وأضاف الدكتور باسم عيسى مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد بأن أحد المرضى كان يعانى من ورم متقدم بالكبد وجلطة بالوريد البابي مع وجود براز مدمم ثم أصيب بفيروس كورونا المستجد وتم التدخل بمنظار معدة لعلاجه أما المريضة الثانية كانت تعانى من صفراء انسدادية وتم إجراء منظار قنوات مرارية بصورة عاجلة لها منعا لحدوث أية مضاعفات قد تؤثر على حياتها ، وقام بإجراء المناظير فريق طبى مميز بقيادة.