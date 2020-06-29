شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفادت محافظة الجيزة بوقوع كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم، الاثنين، أثناء تنفيذ أعمال بمحور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية، والمغذية لمناطق «الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية»، مما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى .
وأوضح بيان المحافظة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والمريوطية والعروبة حتى دائري المنيب .
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة القيام بسحب المياه من الخط وتكثيف العمالة والمعدات وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.
كما وجه المحافظ الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حال طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.
وأبدت المحافظة اعتذارها لمواطنيها عن هذا العطل الخارج عن إراداتها.
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