شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إحلال وتطوير 21 مشروعًا بالقطاع الصحى بتكلفة 621 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إحلال وتجديد وتطوير عدد 21 مشروعًا بالقطاع الصحى في المحافظة بإجمالي مبلغ حوال621 مليون جنيه خلال عامين، مشيدًا بالمشاركات المجتمعية من المجتمع المدنى وفاعلى الخير والتى بلغت 160مليون منهم مبلغ 49 مليون جنيه خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وأكد «المحافظ» على أن هناك خطة تطوير شاملة في القطاع الصحي بنطاق المحافظة بالتنسيق بين كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني بهدف الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية المتكاملة للمواطنين، بالإضافة إلى المبادرات القومية التي تتم على أرض المحافظة مثل مبادرة 100 مليون صحة، وحملة القضاء على فيروس سي، ومبادرة السمعيات، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة سوء التغذية، ومبادرة عينيك في عينينا.