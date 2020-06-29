شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نحتل المركز الثالث في سرعة الإنترنت بإفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ترتيب مصر من حيث سرعة الإنترنت إفريقيا كان يتراوح 40 من 43 وحاليا نشغل المركز الثاني أو الثالث.

وتابع طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «لولا تطوير خطة تطوير شبكة الإنترنت ما أمكن للشبكة أن تتحمل أزمة فيروس كورونا».

وحول إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال، إن الموقع يعتبر نقلة نوعية، ويعد مرجعا تاريخيا وعلميا لكل الباحثين، فضلا عن كافة المشروعات التي نفذت في مصر خلال السنوات الماضية، وأخبار الرئاسة، مشيرا إلى أن الموقع يقدم خدماته باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، فضلا عن خدمة البث المباشر.